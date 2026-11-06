Ценники под контролем: в Карагандинской области проверили 219 предпринимателей из-за наценок на продукты
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Пока покупатели следят за ценами на продукты в магазинах, специалисты проверяют, кто и на каком этапе добавляет к ним лишние проценты. В Карагандинской области за девять месяцев проверили 219 предпринимателей, почти все они по итогам проверок были привлечены к административной ответственности.
Речь идет о социально значимых продовольственных товарах, на которые торговая надбавка не должна превышать 15%. Сейчас в перечень таких продуктов входят 31 наименование — список расширили с начала года.
По данным Департамента торговли и защиты прав потребителей, за девять месяцев 2026 года специалисты проверили 219 предпринимателей. К административной ответственности привлекли 198 из них.
Контроль заметно усилился. За аналогичный период прошлого года проверками охватили 140 предпринимателей. Таким образом, количество проверенных субъектов бизнеса увеличилось на 56%.
Особое внимание уделяют оптовым поставщикам. Именно здесь нередко закладывается значительная часть будущей стоимости продуктов, которые затем попадают на прилавки магазинов. С начала года специалисты проверили 50 оптовых компаний.
Параллельно в регионе работает комиссия по расследованию посреднических схем ценообразования. Она выявляет необоснованные наценки и разбирается, как формируется стоимость продуктов на пути от поставщика до покупателя.
Таким образом, борьба с завышенными ценами не ограничивается проверкой магазинных ценников. Специалисты намерены прослеживать всю цепочку поставок, чтобы выявлять лишние наценки еще до того, как они отразятся на кошельках покупателей.
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