Ценники под контролем: в Карагандинской области проверили 219 предпринимателей из-за наценок на продукты

Пока покупатели следят за ценами на продукты в магазинах, специалисты проверяют, кто и на каком этапе добавляет к ним лишние проценты. В Карагандинской области за девять месяцев проверили 219 предпринимателей, почти все они по итогам проверок были привлечены к административной ответственности.

Речь идет о социально значимых продовольственных товарах, на которые торговая надбавка не должна превышать 15%. Сейчас в перечень таких продуктов входят 31 наименование — список расширили с начала года.

По данным Департамента торговли и защиты прав потребителей, за девять месяцев 2026 года специалисты проверили 219 предпринимателей. К административной ответственности привлекли 198 из них.

Контроль заметно усилился. За аналогичный период прошлого года проверками охватили 140 предпринимателей. Таким образом, количество проверенных субъектов бизнеса увеличилось на 56%.

Особое внимание уделяют оптовым поставщикам. Именно здесь нередко закладывается значительная часть будущей стоимости продуктов, которые затем попадают на прилавки магазинов. С начала года специалисты проверили 50 оптовых компаний.

Параллельно в регионе работает комиссия по расследованию посреднических схем ценообразования. Она выявляет необоснованные наценки и разбирается, как формируется стоимость продуктов на пути от поставщика до покупателя.

Таким образом, борьба с завышенными ценами не ограничивается проверкой магазинных ценников. Специалисты намерены прослеживать всю цепочку поставок, чтобы выявлять лишние наценки еще до того, как они отразятся на кошельках покупателей.