В Казахстане предлагается существенно усилить нормы Конституции в части человекоцентричности государства, неприкосновенности личности, защиты ключевых прав человека и независимости судебной власти. Это следует из сводного проекта поправок в Основной закон, рассмотренного на четвертом заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

Презентуя документ, заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов отметил, что новое название раздела "Основные права, свободы и обязанности" наиболее полно отражает содержание и направленность предусмотренных в нем положений.

По его словам, предлагаемые новеллы направлены на усиление и расширение гарантий реализации и защиты прав и свобод человека, исходя из принципа признания человека высшей ценностью государства.

– Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и "правил Миранды", защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности, – озвучил Бакыт Нурмуханов.

Он уточнил, что ряд положений, которые в действующей Конституции содержатся в разделе о принципах правосудия, предлагается перенести в данный раздел в качестве гарантий прав человека и объединить в самостоятельную статью.

– Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве, – отметил зампредседателя Конституционного суда.

По его словам, в проекте Конституции также предусматривается усиление ценностей брака и семьи, а также закрепление обязанности по защите окружающей среды.

Значительные изменения, как отмечает Бакыт Нурмуханов, заложены и в переименованном разделе "Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы".

– В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением форм судопроизводства, усилением конституционных принципов правосудия и независимости судей, кадровыми вопросами судебной системы, – рассказывает он.

Кроме того, отдельной статьей в Конституции предлагается закрепить правовой статус адвокатуры.

Бакыт Нурмуханов также отметил, что учреждение Курултая обусловило необходимость внесения точечных изменений в разделе "Местное государственное управление и самоуправление".

В свою очередь, новый раздел "Внесение изменений и дополнений в Конституцию", по его словам, позволит актуализировать текст Основного закона с учетом передового международного опыта.