Ценности "Таза Қазақстан" становятся частью образа жизни казахстанцев — Ерлан Карин

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды по всей стране проходят экологические акции в рамках кампании "Таза Қазақстан". О значении проекта и его роли в формировании новой общественной культуры высказался Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин.

"Этот общенациональный проект, инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, всего за два года стал массовым общественным движением по благоустройству, озеленению городов и сёл страны", –подчеркнул Ерлан Карин.

По его словам, ценности "Таза Қазақстан" получили высший конституционный статус.

"В преамбуле нового Основного закона впервые прямо заявляется о необходимости бережного отношения к природе. А среди основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан указывается продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма и формирование высокой экологической культуры", – отметил Государственный советник.

Он также подчеркнул, что "Таза Қазақстан" наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики.

"Поэтому не случайно практически во всех своих выступлениях Глава государства акцентирует внимание на важности продвижения и укоренения модели поведения, основанной на ответственности, сознательности, правовой дисциплинированности, а главное – патриотизма", –сказал Карин.

"Ответственный и созидательный патриотизм начинается с привычки каждого гражданина поддерживать чистоту и порядок вокруг, бережно относиться к природе, бороться с вандализмом", –подчеркнул он.

Говоря о результатах проекта, Ерлан Карин привёл конкретные цифры.

"Только за первые два года по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий с участием около 6,5 млн человек, в первую очередь молодёжи. Неравнодушными гражданами собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев", – сообщил Государственный советник.

Он также отметил, что в поддержку проекта уже сложилась добрая традиция.

"В знак солидарности с проектом "Таза Қазақстан" доброй традицией уже стала высадка деревьев главами государств, известными артистами, спортсменами, посещающими нашу страну", – отметил Карин.

По мнению Государственного советника, Казахстан сегодня демонстрирует новый подход к общественной консолидации.

"Казахстан задаёт новый тренд, показывая, что общественную консолидацию можно выстроить не вокруг каких-то сложных и абстрактных идеологических конструкций, а на основе простых и понятных всем универсальных ценностей", – заявил он.

В завершение Ерлан Карин подчеркнул, что проект уже выходит за рамки отдельной экологической инициативы.