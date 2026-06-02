Ценности "Таза Қазақстан" становятся частью образа жизни казахстанцев — Ерлан Карин
В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды по всей стране проходят экологические акции в рамках кампании "Таза Қазақстан". О значении проекта и его роли в формировании новой общественной культуры высказался Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин.
Как отметил Государственный советник, инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым проект за два года превратился в масштабное общественное движение.
"Этот общенациональный проект, инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, всего за два года стал массовым общественным движением по благоустройству, озеленению городов и сёл страны", –подчеркнул Ерлан Карин.
По его словам, ценности "Таза Қазақстан" получили высший конституционный статус.
"В преамбуле нового Основного закона впервые прямо заявляется о необходимости бережного отношения к природе. А среди основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан указывается продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма и формирование высокой экологической культуры", – отметил Государственный советник.
Он также подчеркнул, что "Таза Қазақстан" наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики.
"Поэтому не случайно практически во всех своих выступлениях Глава государства акцентирует внимание на важности продвижения и укоренения модели поведения, основанной на ответственности, сознательности, правовой дисциплинированности, а главное – патриотизма", –сказал Карин.
Как отметил Государственный советник, ответственный и созидательный патриотизм начинается с повседневных привычек каждого человека.
"Ответственный и созидательный патриотизм начинается с привычки каждого гражданина поддерживать чистоту и порядок вокруг, бережно относиться к природе, бороться с вандализмом", –подчеркнул он.
Говоря о результатах проекта, Ерлан Карин привёл конкретные цифры.
"Только за первые два года по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий с участием около 6,5 млн человек, в первую очередь молодёжи. Неравнодушными гражданами собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев", – сообщил Государственный советник.
Он также отметил, что в поддержку проекта уже сложилась добрая традиция.
"В знак солидарности с проектом "Таза Қазақстан" доброй традицией уже стала высадка деревьев главами государств, известными артистами, спортсменами, посещающими нашу страну", – отметил Карин.
По мнению Государственного советника, Казахстан сегодня демонстрирует новый подход к общественной консолидации.
"Казахстан задаёт новый тренд, показывая, что общественную консолидацию можно выстроить не вокруг каких-то сложных и абстрактных идеологических конструкций, а на основе простых и понятных всем универсальных ценностей", – заявил он.
В завершение Ерлан Карин подчеркнул, что проект уже выходит за рамки отдельной экологической инициативы.
"Проект "Таза Қазақстан" не только получил широкую общественную поддержку, но и постепенно, шаг за шагом становится частью нашего образа жизни", – резюмировал Государственный советник.
