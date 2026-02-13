В Алматы на площадке Национальной экспертной платформы "КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat" состоялась дискуссия, посвящённая проекту новой Конституции и его роли в дальнейшей трансформации государства, сообщает BAQ.kz.

Организаторами выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. Модератором встречи стала заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина.

В центре внимания экспертов — ключевые положения проекта Основного закона, их влияние на стратегические приоритеты и ценностные ориентиры государства и общества. Директор КИСИ Жандос Шаймарданов отметил, что документ стал итогом масштабной профессиональной экспертизы и широкого общественного диалога. В рамках работы Конституционной комиссии прошло 12 открытых заседаний с прямыми трансляциями, в ходе которых рассмотрели свыше 10 тысяч предложений граждан.

По его словам, новая редакция Конституции закрепляет переход к человекоцентричной модели государства. В Преамбуле права и свободы человека обозначены как высший приоритет, а такие категории, как Справедливость, Закон и Порядок, а также ответственное отношение к природе получили прямой конституционный статус. Это, по мнению спикера, формирует новые ориентиры для правоприменительной практики.

Отдельные положения проекта стали ответом на общественный запрос. В документ включены нормы о статусе национальной валюты — тенге, усилены позиции государственного языка, закреплены механизмы ответственности органов власти, включая гарантии компенсации вреда, причинённого незаконными решениями или бездействием госструктур.

Генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова подчеркнула значимость закрепления светского характера образования. По её словам, система образования должна оставаться нейтральной средой с приоритетом научного знания, академической свободы и развития критического мышления. Конституционное закрепление этих принципов обеспечит устойчивость образовательной политики и защиту прав обучающихся и преподавателей.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев связал разработку проекта с курсом Президента Касым-Жомарт Токаев на политическую модернизацию. Он напомнил, что поэтапность реформ была обозначена Главой государства ещё в 2019 году, а принятие новой Конституции на республиканском референдуме придаст процессу обновления дополнительную легитимность.

Декан юридического факультета Казахский национальный университет имени аль-Фараби Уалихан Ахатов обратил внимание на институциональные новации, в частности на создание Халық кеңесі, который рассматривается как механизм диалога между обществом и государством в рамках концепции «слышащего государства».

Участники дискуссии отметили открытость и инклюзивность процесса разработки документа. По их мнению, проект новой Конституции отражает не только институциональные изменения, но и обновление ценностной основы государственности — с акцентом на права человека, светский характер государства, развитие науки и инноваций.