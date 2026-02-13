В области Жетысу после вмешательства Департамента торговли и защиты прав потребителей была снижена цена на социально значимые продовольственные товары, включая яйца, передает BAQ.KZ.

Проверка выявила, что одна из торговых компаний закупала куриные яйца по 50 тенге за штуку, а в более чем двадцати магазинах продавала их по 60–75 тенге. Размер торговой надбавки достигал 20–50%, что значительно превышает допустимый предел. После применения мер административного воздействия цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Также нарушения обнаружены при реализации других социальных товаров. Так, одно ТОО поставляло сливочное масло, которое затем реализовывалось через семь торговых сетей с наценкой от 40% до 61%.

Согласно Закону Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», предельно допустимая торговая надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 15% от отпускной цены производителя. Нарушители привлечены к административной ответственности, наложены штрафы. С начала года Департамент рассмотрел 17 материалов на сумму 185 975 тенге.

Контроль за соблюдением торговых надбавок остаётся приоритетом, поскольку он напрямую влияет на ценовую стабильность и защиту интересов потребителей. Жители региона могут сообщать о завышении цен или отсутствии ценников через платформу E-Otinish.