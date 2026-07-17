Центр Алматы перекроют на время проведения Summer Relay

В субботу, 18 июля, в Алматы пройдет летняя вечерняя эстафета Summer Relay.

В связи с проведением спортивного мероприятия на нескольких центральных улицах города временно ограничат движение транспорта.

В этом году участники впервые пробегут по историческому центру Алматы. Маршрут эстафеты пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и проспекту Абылай хана.

Самые продолжительные ограничения будут действовать на участке улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана. Движение здесь будет ограничено с 09:00 18 июля до 06:00 19 июля.

На остальных участках маршрута перекрытия запланированы 18 июля с 20:00 до 23:00.

Организаторы просят жителей и гостей города заранее учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.