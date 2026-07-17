Центр Алматы перекроют на время проведения Summer Relay
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В субботу, 18 июля, в Алматы пройдет летняя вечерняя эстафета Summer Relay.
В связи с проведением спортивного мероприятия на нескольких центральных улицах города временно ограничат движение транспорта.
В этом году участники впервые пробегут по историческому центру Алматы. Маршрут эстафеты пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и проспекту Абылай хана.
Самые продолжительные ограничения будут действовать на участке улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана. Движение здесь будет ограничено с 09:00 18 июля до 06:00 19 июля.
На остальных участках маршрута перекрытия запланированы 18 июля с 20:00 до 23:00.
Организаторы просят жителей и гостей города заранее учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.
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