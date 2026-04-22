Центр инклюзивного спорта строят в Кокшетау

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в ходе рабочей поездки по городу Кокшетау ознакомился с темпами строительства значимых социальных и инфраструктурных проектов, реализуемых по поручению Президента, передает BAQ.KZ.

В микрорайоне Сарыарка глава региона посетил площадку строительства центра инклюзивного спорта. Проект предусматривает возведение современного объекта площадью 3 600 квадратных метров, рассчитанный на посещение 300 человек в день. В здание с бассейном, спортзалами, настольными играми будет обеспечен безбарьерный доступ для взрослых и детей.

«В регионе проживают порядка 14,5 тыс.детей с особыми образовательными потребностями, из них 3,7 тыс. с инвалидностью. Область лидирует по количеству открытых кабинетов поддержки инклюзии, на сегодняшний день их открыто 128. Отвечая запросам родителей, в центре инклюзивного спорта также будут заниматься дети с аутизмом», – подчеркнула заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Жанаргуль Баймакова.

Строительство многопрофильной областной больницы реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Ввод в эксплуатацию медицинского объекта на 630 коек позволит повысить доступность и качество медицинских услуг для населения, заменив устаревшие корпуса действующей больницы.

По словам представителей подрядной организации, работы идут строго по графику, бетонные работы выполнены на 99%, ведется монтаж перегородок и внутренних инженерных сетей, фасадные и штукатурные работы. В проекте предусмотрена установка инновационного медицинского оборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован на май 2027 года.

Аким области ознакомился также с ходом строительства реабилитационного центра на150 человек, направленного на расширение возможностей оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации. Для этого в проекте предусмотрены лечебно-плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, стационар, трехэтажный реабилитационный корпус.