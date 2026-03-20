Центр матери и ребёнка в Усть-Каменогорске нуждается в дополнительном оснащении, об этом заявили специалисты на совещании в областном акимате, передает BAQ.KZ.

Главный акцент совещания был сделан на рост нагрузки на медицину на фоне увеличения численности населения областного центра. Как было отмечено, вместе с ростом населения увеличивается и количество обращений жителей за медицинской помощью.

При этом аким области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что ключевым показателем остаётся не только доступность, но и качество предоставляемых услуг.

Отдельное внимание уделили онкологической помощи. По словам главного врача областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии Гульмиры Сагидуллиной, большинство пациентов с онкозаболеваниями - люди пожилого возраста. Это напрямую связано с демографией региона - значительную долю населения здесь составляют пенсионеры.

В этой связи на первый план выходит ранняя диагностика. Как отметили участники совещания, поликлиники должны усилить профилактическую работу, расширить охват скринингами и дополнительными обследованиями, поскольку именно своевременное выявление во многом определяет эффективность лечения.

Серьёзного внимания требует и сфера родовспоможения. Из порядка 7 тысяч родов в области, почти шесть тысяч приходится на Усть-Каменогорск. Это создаёт повышенную нагрузку на Центр матери и ребёнка.

По информации управления здравоохранения ВКО, учреждение нуждается в дополнительном оснащении для обеспечения качественных и безопасных родов. Кроме того, нужно развивать выездные формы работы и усиливать медпомощь в районах.

Положительную оценку получила работа по вакцинации. В ходе недавнего визита министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что около 95% восточноказахстанцев привиты от социально значимых и опасных заболеваний. Эта работа будет продолжена.

На совещании также говорилось о снижении кредиторской задолженности медицинских организаций и постепенном решении кадрового дефицита - одного из самых чувствительных вопросов отрасли.

Отдельный блок был посвящён состоянию Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа. Аким области поставил задачу завершить текущий ремонт в установленные сроки, с надлежащим качеством, а также взять на контроль вопрос нехватки учебных помещений для студентов.

В завершение было решено проводить такие обсуждения регулярно для оперативного реагирования на вызовы и выработки решений по развитию системы здравоохранения региона.