Центр подготовки олимпийского резерва открыли в Атырау

В Атырау введён в эксплуатацию новый Центр подготовки олимпийского резерва. В торжественной церемонии открытия спортивного объекта принял участие аким области Болат Акчулаков, который отметил, что новый Центр олимпийского резерва является результатом конкретной поддержки, оказываемой спортсменам.

— Спорт — это не только соревнования и победы. Это большая школа, которая укрепляет дух и воспитывает в молодёжи дисциплину и трудолюбие. Наша главная цель — создать необходимые условия для регулярных занятий спортом детей и молодёжи, с раннего возраста поддерживать талантливых спортсменов и воспитывать чемпионов, которые смогут достойно защищать честь страны на международных соревнованиях. Мы надеемся, что новый тренировочный центр будет служить этим целям. Здесь наши спортсмены не только будут тренироваться, но и смогут сделать ещё один шаг навстречу своей большой мечте. Центр подготовки олимпийского резерва — это не просто новое здание, это начало новых побед, — сказал аким области.



Подрядчиком проекта выступило ТОО «Vek-Stroy-Com». Строительные работы начались 1 мая 2025 года. Центр представляет собой современный тренировочный комплекс с тремя спортивными залами и необходимой инфраструктурой. Общая площадь здания составляет 1 881 квадратный метр. В новом центре созданы условия для подготовки спортсменов по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, таэквондо и боксу, также предусмотрены фитнес-залы. В спортивные секции планируется привлечь около 300 воспитанников.

По словам директора КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва» Рашита Кулбаева, открытие нового комплекса позволит вывести систему подготовки спортсменов на качественно новый уровень.

— Сейчас в центре занимаются 290 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет. На их базе планируется формирование областной сборной команды. Помимо региональных тренеров, мы планируем привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа. После полного ввода центра в эксплуатацию здесь будет организована подготовка спортсменов к республиканским и международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, — отметил Рашит Кулбаев.



В рамках торжественной церемонии состоялось символическое перерезание ленты. Гости также ознакомились с работой центра, спортивными залами и современным оборудованием.

Новый объект создаёт дополнительные возможности для развития олимпийских видов спорта в Атырау, повышения спортивного мастерства молодых атлетов и укрепления системы подготовки спортивного резерва региона.