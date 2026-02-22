В Актюбинской многопрофильной областной больнице в рамках реновации медицинского учреждения открыт Центр компетенции по аритмологии и специализированный кабинет фибрилляции предсердий, передает BAQ.KZ.

Создание центра направлено на развитие специализированной помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма. Аритмии остаются одной из наиболее распространённых причин обращения к кардиологу и могут приводить к серьёзным осложнениям, включая инсульт, сердечную недостаточность и внезапную сердечную смерть.

Особое внимание уделяется пациентам с фибрилляцией предсердий - состоянием, значительно повышающим риск инсульта. Работа центра ориентирована на раннее выявление нарушений ритма, оценку факторов риска и профилактику тромбоэмболических осложнений.

В Центре организована современная система диагностики, включая электрокардиографию и холтеровское мониторирование. Пациентам обеспечивается индивидуальный подбор антиаритмической и антикоагулянтной терапии, проводится динамическое наблюдение и, при необходимости, маршрутизация для дальнейшего специализированного лечения.

Открытие Центра компетенции по аритмологии позволит повысить доступность и качество кардиологической помощи в регионе, снизить число госпитализаций и улучшить показатели здоровья населения Актюбинской области.