«Наша цель – выявлять угрозу заранее»: Берик Асылов рассказал о профилактике преступности
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Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов рассказал о работе Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, а также о результатах профилактической работы правоохранительных органов.
Как отметил Берик Асылов, в условиях масштабной правовой реформы, проводимой в стране после принятия новой Конституции, меняются и подходы в работе правоохранительных органов.
«Сегодня недостаточно реагировать на уже совершенное преступление. Наша общая задача - предупреждать угрозы, устранять причины правонарушений и обеспечивать реальную защиту прав граждан», – отметил Генеральный прокурор.
По его словам, именно с этой целью создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.
«Центр в круглосуточном режиме анализирует криминогенную обстановку, выявляет потенциальные угрозы и уязвимые зоны, прогнозирует риски и вырабатывает конкретные меры по их предупреждению. Отдельное направление - мониторинг зарубежного контента в части выявления новых форм и способов преступных угроз», – сообщил Берик Асылов.
Генеральный прокурор отметил, что аналитика Центра становится основанием для конкретных решений на местах.
«Так, совместно с МВД и акиматами регионов с применением искусственного интеллекта и беспилотных технологий выявлено более 360 потенциально опасных локаций, где высока вероятность преступных посягательств на граждан. В этих местах усилено патрулирование полиции, установлено около 4 тысяч новых точек освещения и более 3,5 тысяч камер видеонаблюдения», – отметил он.
По словам Берика Асылова, такой подход уже дает результаты.
«По итогам первого полугодия преступность в стране снизилась на 11%. Стало меньше убийств, разбоев, грабежей, вымогательств, краж и преступлений на улицах», – подчеркнул он.
Отдельно Генеральный прокурор остановился на работе по противодействию наркопреступности.
«Продолжается наступательная работа против наркопреступности. Система «Кибернадзор» заблокировала 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, в том числе более 6 тысяч наркомагазинов», – добавил он.
Как отметил Берик Асылов, в результате эффективного взаимодействия органов прокуратуры и полиции заблокировано более 464 тысяч дропперских счетов, арестованы наркодоходы на сумму свыше 2,6 млрд тенге.
«Впервые за последние годы удалось переломить тенденцию роста интернет-мошенничеств - их количество снизилось на 9%», – отметил Генеральный прокурор.
Генеральный прокурор также сообщил о совместной работе правоохранительных органов и АО «Казахтелеком».
«Совместными усилиями правоохранительных органов и АО «Казахтелеком» перехвачено свыше миллиона подозрительных звонков, пресечена деятельность 12 зарубежных мошеннических колл-центров», – рассказал Берик Асылов.
В качестве примера Берик Асылов привел работу Антиколл-центра в столице.
«Так, в столице Антиколл-центр, созданный по инициативе прокуратуры на базе этого оператора связи, перехватил звонок мошенников в тот момент, когда 76-летняя женщина уже готовилась передать им 21 млн тенге. Деньги удалось сохранить».
Наряду с этим, по его словам, посредством Антифрод-центра Национального Банка заблокированы мошеннические транзакции на сумму более 2,9 млрд тенге.
«За всеми этими цифрами - конкретный результат: защищенные жизнь, здоровье и имущество граждан», – подчеркнул Берик Асылов.
Берик Асылов подчеркнул, что главная цель работы правоохранительных органов заключается в предупреждении преступлений.
«Наша цель - не ждать, когда угроза станет преступлением, а выявлять ее заранее, устранять причины и предупреждать последствия», – заявил он.
По его словам, именно в этом заключается практическая реализация конституционного принципа «Закон и порядок».
«Именно такую задачу ставит перед нами Глава государства Касым-Жомарт Токаев», – заключил Генеральный прокурор Республики Казахстан.
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