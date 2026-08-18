Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов рассказал о работе Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, а также о результатах профилактической работы правоохранительных органов.

Как отметил Берик Асылов, в условиях масштабной правовой реформы, проводимой в стране после принятия новой Конституции, меняются и подходы в работе правоохранительных органов.

«Сегодня недостаточно реагировать на уже совершенное преступление. Наша общая задача - предупреждать угрозы, устранять причины правонарушений и обеспечивать реальную защиту прав граждан», – отметил Генеральный прокурор.

По его словам, именно с этой целью создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.

«Центр в круглосуточном режиме анализирует криминогенную обстановку, выявляет потенциальные угрозы и уязвимые зоны, прогнозирует риски и вырабатывает конкретные меры по их предупреждению. Отдельное направление - мониторинг зарубежного контента в части выявления новых форм и способов преступных угроз», – сообщил Берик Асылов.

Генеральный прокурор отметил, что аналитика Центра становится основанием для конкретных решений на местах.

«Так, совместно с МВД и акиматами регионов с применением искусственного интеллекта и беспилотных технологий выявлено более 360 потенциально опасных локаций, где высока вероятность преступных посягательств на граждан. В этих местах усилено патрулирование полиции, установлено около 4 тысяч новых точек освещения и более 3,5 тысяч камер видеонаблюдения», – отметил он.

По словам Берика Асылова, такой подход уже дает результаты.

«По итогам первого полугодия преступность в стране снизилась на 11%. Стало меньше убийств, разбоев, грабежей, вымогательств, краж и преступлений на улицах», – подчеркнул он.

Отдельно Генеральный прокурор остановился на работе по противодействию наркопреступности.

«Продолжается наступательная работа против наркопреступности. Система «Кибернадзор» заблокировала 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, в том числе более 6 тысяч наркомагазинов», – добавил он.

Как отметил Берик Асылов, в результате эффективного взаимодействия органов прокуратуры и полиции заблокировано более 464 тысяч дропперских счетов, арестованы наркодоходы на сумму свыше 2,6 млрд тенге.

«Впервые за последние годы удалось переломить тенденцию роста интернет-мошенничеств - их количество снизилось на 9%», – отметил Генеральный прокурор.

Генеральный прокурор также сообщил о совместной работе правоохранительных органов и АО «Казахтелеком».

«Совместными усилиями правоохранительных органов и АО «Казахтелеком» перехвачено свыше миллиона подозрительных звонков, пресечена деятельность 12 зарубежных мошеннических колл-центров», – рассказал Берик Асылов.

В качестве примера Берик Асылов привел работу Антиколл-центра в столице.

«Так, в столице Антиколл-центр, созданный по инициативе прокуратуры на базе этого оператора связи, перехватил звонок мошенников в тот момент, когда 76-летняя женщина уже готовилась передать им 21 млн тенге. Деньги удалось сохранить».

Наряду с этим, по его словам, посредством Антифрод-центра Национального Банка заблокированы мошеннические транзакции на сумму более 2,9 млрд тенге.

«За всеми этими цифрами - конкретный результат: защищенные жизнь, здоровье и имущество граждан», – подчеркнул Берик Асылов.

Берик Асылов подчеркнул, что главная цель работы правоохранительных органов заключается в предупреждении преступлений.

«Наша цель - не ждать, когда угроза станет преступлением, а выявлять ее заранее, устранять причины и предупреждать последствия», – заявил он.

По его словам, именно в этом заключается практическая реализация конституционного принципа «Закон и порядок».