В Мангистауской области планируют создать региональный центр урбанистики, который займётся формированием архитектурного облика городов и развитием комфортной городской среды. Об этом сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства региона, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Новая структура будет определять приоритеты градостроительного и инфраструктурного развития, а также разрабатывать единый брендбук архитектурного облика, дизайн-код, регламент благоустройства и нормы озеленения населённых пунктов области.

В задачи центра также войдёт реализация проектов в новых жилых массивах и модернизация инфраструктуры в уже сложившихся районах. Особое внимание планируется уделять созданию удобной и экологически сбалансированной городской среды, увеличению зелёных зон и развитию общественных пространств.

"Мы планируем создать центр урбанистики как отдельную организацию, которая будет напрямую заниматься вопросами развития городской среды. В первую очередь это создание многофункциональных общественных пространств — с зелёными зонами, спортивными и игровыми площадками, а также площадками для культурных и других мероприятий", — сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айдос Хамиев.

Он также отметил, что ориентиром для региона служит опыт Астаны, где в последние годы активно развиваются современные и благоустроенные общественные пространства.