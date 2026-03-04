На аппаратном совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова был рассмотрен вопрос развития автомобильной отрасли региона на 2026 год, передает BAQ.KZ.

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбека Кайера, 90% автодорог в регионе находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Общая протяженность автодорог республиканского значения в области составляет 1 875 км.

В этом году продолжается реконструкция дороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» на участке длиной 28 км. Помимо этого, планируется начать строительство оставшихся 234 км данной дороги. На данный момент проводятся конкурсные процедуры.

«В 2026 году приступаем к реализации проекта «Центр – Запад» на участке «Астана – Иргиз». Общая протяженность коридора составляет 896 км. По территории Актюбинской области предстоит реконструкция 141 км на общую сумму 154,2 млрдтенге. Этот новый транспортный коридор строится по поручению Главы государства для обеспечения устойчивого и безопасного сообщения между центральными и западными регионами страны», - сообщил Айбек Кайер.

Кроме того, начнется строительство дороги «Бейнеу – Сексеул» протяженностью 559 км. По территории области будет построено и отремонтировано 245 км, также планируется строительство и ремонт дороги «Шалкар – Базой» протяженностью 206 км.

Приведут в порядок мосты через реку Жем на дороге «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз» и на 219 км в районе села Кауылжыр.

Продолжается реконструкция пункта пропуска «Алимбет» на границе Казахстана и России. Там появятся новые административный корпус, инспекционно-досмотровый комплекс и ряд других объектов.

Все запланированные мероприятия позволят улучшить состояние дорожной инфраструктуры и повысить качество транспортного сообщения в регионе.

Глава региона Асхат Шахаров поручил контролировать качество и своевременное выполнение дорожных работ, обеспечить стабильные поставки строительных материалов, в том числе битума, а также провести диагностику и паспортизацию дорог, внедрить цифровую систему учета и контроля состояния автодорог.