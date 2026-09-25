Центральная Азия готовится к инфекциям, которые не знают границ

Страны Центральной Азии усиливают совместную подготовку к инфекционным угрозам, которые могут быстро переходить от животных к людям и распространяться через границы. На региональной конференции в Бишкеке представители пяти стран обсуждали, как быстрее обмениваться данными, выстраивать ветеринарный и эпидемиологический контроль и действовать при новых вспышках заболеваний, передает BAQ.KZ.

В конференции «Единое здоровье – 2026» участвовали более 150 представителей госорганов, международных организаций, научного и экспертного сообщества Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Казахстан представлял заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Таскын Кызайбаев.

Почему страны решили работать вместе

Основной разговор шел о зоонозных заболеваниях, пандемических рисках и трансграничных инфекциях.

Участники обсуждали, как связать между собой системы здравоохранения, ветеринарии, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Отдельное внимание уделили надзору, который должен позволять быстрее замечать опасные изменения и обмениваться информацией между странами.

Пять стран сверили свои планы

Во время четвертого заседания Регионального координационного совета представители пяти государств обсудили, как работают национальные структуры по направлению «Единое здоровье».

Они рассмотрели региональный план, результаты уже проведенной работы и определили дальнейшие приоритеты сотрудничества.

Обсуждали не только инфекции, но и деньги

Отдельную рабочую сессию посвятили тому, как региональные инициативы будут работать на практике.

В обсуждении участвовали представители Всемирного банка и Регионального экологического центра Центральной Азии.

Речь шла о финансовом управлении, закупках, межведомственной координации и потребностях каждой из стран.

Что решили дальше

По итогам конференции страны договорились продолжить работу по обмену информацией, развитию ветеринарного и эпидемиологического надзора и подготовке к инфекционным угрозам.

Саму конференцию провели при поддержке Пандемического фонда и Четырехстороннего альянса «Единое здоровье», в который входят ФАО, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения животных и ЮНЕП.