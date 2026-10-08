Центральная Азия и Азербайджан переходят к практической интеграции

Встреча лидеров Центральной Азии и Азербайджана в Авазе обозначила переход регионального взаимодействия к более практической и измеримой повестке. Казахстан предложил увеличить взаимную торговлю примерно с 13 до 20 млрд долларов, развивать региональные цепочки добавленной стоимости, расширять транспортную связанность, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и гуманитарные контакты.

Транспортная стратегия Казахстана при этом охватывает сразу несколько направлений. Наряду с Транскаспийским международным транспортным маршрутом страна формирует дополнительные выходы к рынкам Южной Азии. Один из крупных проектов связан с линией Тургунди – Герат через Туркменистан и Афганистан с перспективой выхода к пакистанским портам. Параллельно развивается направление через Узбекистан и Афганистан, включая маршруты в сторону Мазари-Шарифа. В совокупности эти проекты расширяют транспортную географию Казахстана и создают условия для соединения Центральной Азии как с европейскими, так и с южноазиатскимирынками.

Касым-Жомарт Токаев также предложил провести инвентаризацию более 200 инициатив, выдвинутых с 2018 года, и сосредоточиться на их практической результативности. В Авазе также прозвучали предложения по молодежным обменам, университетскому сотрудничеству и развитию общего информационного пространства региона. О перспективах формата Центральная Азия + Азербайджан, его экономическом и гуманитарном измерении, а также роли Казахстана рассказал депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, генеральный секретарь Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств Азер Аллахверанов.

– Формат Центральная Азия + Азербайджан сегодня охватывает экономику, транспорт, безопасность, технологии и гуманитарные связи. Как Вы оцениваете его значение для дальнейшего сближения Азербайджана со странами Центральной Азии?

– Этот формат стал закономерным результатом тех взаимодополняющих процессов, которые уже достаточно давно развиваются между Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Азербайджан имеет тесные и взаимовыгодные отношения практически с каждой страной региона. С Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном они уже вышли на уровень стратегического партнерства, активно наращивается потенциал сотрудничества с Туркменистаном.

Поэтому Центральная Азия + Азербайджан сегодня представляет собой не искусственно созданную конструкцию, а пространство объективно совпадающих интересов. Экономика, транспорт и логистика остаются важнейшими направлениями, но к ним все активнее добавляются технологии, гуманитарные связи и вопросы безопасности.

Причем взаимодействие становится все более интенсивным. Наши государства практически постоянно контактируют на различных уровнях, международных площадках и в рамках многосторонних механизмов. Это постепенно увеличивает внутренний потенциал самого формата.

Отдельно я бы выделил Казахстан. Стратегическое партнерство Казахстана и Азербайджана сегодня становится одним из важных элементов более широкого сближения Центральной Азии и Южного Кавказа. Последовательный курс Казахстана на развитие региональной связанности, экономического взаимодействия и практических проектов создает для этого хорошую основу. И те инициативы, которые Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил в Авазе, показывают стремление наполнить этот формат конкретным содержанием.

Я считаю очень важным, что это сближение продолжает развиваться ускоренными темпами. Принятое в Авазе Совместное заявление дополнительно закрепляет данный процесс. Мы фактически входим в новую фазу, когда речь идет уже не только о консультациях лидеров, но и о конкретных шагах по углублению стратегического партнерства. В этом смысле активная позиция Казахстана способствует тому, чтобы формат становился более предметным и ориентированным на результат. В конечном счете это создает условия для еще более тесного взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа.

– Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить объем взаимной торговли примерно с 13 до 20 млрд долларов и развивать региональные цепочки добавленной стоимости. Какую роль в достижении этой цели могут сыграть Казахстан и Азербайджан?

– Предложение Президента Касым-Жомарта Токаева об увеличении взаимной торговли до 20 млрд долларов, безусловно, является очень важным с точки зрения усиления экономической взаимовыгодностисотрудничества.

Торговые отношения остаются одним из главных показателей того, насколько глубоко взаимодействуют государства. Развитие региональных цепочек добавленной стоимости открывает новые возможности и способно дополнительно усиливать экономические связи, построенные на принципе взаимной выгоды.

Особенно важно, что основные направления сотрудничества, определенные политическим руководством Казахстана и Азербайджана, постепенно приобретают более широкое региональное значение. Национальные интересы наших государств по целому ряду стратегических направлений совпадают, и именно это может стать прочным фундаментом для укрепления всего формата Центральная Азия + Азербайджан.

Двусторонние проекты сегодня фактически начинают работать на более крупные региональные задачи. Мы видим значительный потенциал в энергетике, транспортно-логистической сфере, технологиях, зеленой энергетике. Это целый комплекс взаимосвязанных направлений.

Поэтому подход, предложенный руководством Казахстана и Азербайджана, способен внести существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в достижение более масштабных региональных и межрегиональных целей.

– Президент Казахстана уделил большое внимание молодежным обменам, межвузовскому и научному сотрудничеству, культурным контактам. Насколько гуманитарная составляющая важна для долгосрочного сближения Казахстана и Азербайджана?

– То, что Президент Казахстана уделил большое внимание гуманитарным связям, молодежным обменам, университетскому и научному сотрудничеству, безусловно, является очень важным. Я бы сказал, что гуманитарная составляющая становится тем фундаментом, на котором может строиться долгосрочное сближение наших стран и регионов.

История международных отношений показывает, что могут существовать очень тесные политические или экономические связи, однако без гуманитарной основы они нередко сохраняются лишь до тех пор, пока совпадают определенные интересы. Гуманитарное взаимодействие является своего рода цементирующим элементом, который делает отношения значительно более устойчивыми.

Речь идет о молодежных инициативах, культурных проектах, университетском и научном сотрудничестве, интеллектуальном обмене, общественной дипломатии. Между Азербайджаном и Казахстаном, как и в целом между Азербайджаном и Центральной Азией, для этого существует богатая историческая и культурная база. Нас объединяют многочисленные элементы языка, культуры, истории и общих традиций.

Особое значение имеет и тюркская идентичность. Ее дальнейшее развитие через культурные и общественные связи создает прочную гуманитарную основу для сближения наших стран.

Поэтому предложение Президента Казахстана усилить этот компонент я считаю очень важным и своевременным. В данном вопросе я полностью солидарен с Касым-Жомартом Токаевым. Чем прочнее будет гуманитарная основа отношений, тем устойчивее станет и стратегическое партнерство Казахстана и Азербайджана.

– Казахстан выступил за формирование общего информационного пространства и создание регионального телеканала на базе Silk Way. Может ли такой проект усилить взаимное понимание между обществами Центральной Азии и Азербайджана?

– Я думаю, что это хорошая идея и очень важное предложение Казахстана. Если мы говорим о дальнейшем сближении формата Центральная Азия + Азербайджан, информационная составляющая должна стать одним из важных элементов этого процесса.

Сегодня уже необходимо смотреть не отдельно на Центральную Азию и Азербайджан, а именно на формат Центральная Азия + Азербайджан. Общее информационное пространство способно отражать то, что объединяет наши государства и общества, и тем самым усиливать взаимодействие.

Без информационной составляющей трудно выстроить полноценный общественный диалог. Даже самые серьезные экономические и политические проектынуждаются в понимании со стороны обществ. Здесь большое значение имеют институты гражданского общества и медиа.

У наших народов существует значительная культурная, историческая и языковая близость. Это создает хорошие условия для того, чтобы через общее информационное пространство лучше узнавать друг друга, расширять культурные контакты и формировать более глубокое взаимопонимание.

Инициатива Казахстана в этом смысле может стать практическим инструментом общественной дипломатии. Речь идет о снижении информационной дистанции между нашими обществами и создании дополнительных возможностей для общения между людьми. Это способно заметно укрепить гуманитарную основу всего формата.

– Касым-Жомарт Токаев предложил оценивать эффективность регионального сотрудничества,прежде всего по практическим результатам и провести инвентаризацию более 200 инициатив, выдвинутых с 2018 года. Насколько такой подход способен повысить результативность формата?

– Я считаю предложение Президента Токаева провести инвентаризацию ранее выдвинутых инициатив очень хорошим и логичным. Любая стратегическая работа требует четкого алгоритма реализации и регулярной оценки достигнутых результатов.

По своему опыту работы в международных организациях и региональных программах могу сказать, что такой подход действительно эффективен. Через определенные промежутки времени необходимо анализировать проделанную работу: какие результаты получены, какие задачи не выполнены, почему возникли проблемы и каким образом их можно устранить.

Эффективность регионального сотрудничества должна быть измеримой. Для этого существуют конкретные показатели и индикаторы. Именно поэтому предложенная Президентом Токаевым инвентаризация имеет практический смысл. Она позволяет увидеть не только то, чего удалось добиться, но и определить причины, по которым отдельные решения не были реализованы.

После такого анализа можно сформировать обновленный алгоритм действий или новую дорожную карту и сосредоточить усилия на тех направлениях, которые действительно способны дать результат.

Сегодня международные процессы меняются очень быстро. На них влияют цифровая трансформация, новые экономические связи и геополитические изменения. Поэтому и механизм Центральная Азия + Азербайджан должен соответствовать этой динамике.

На мой взгляд, предложенный Президентом Казахстана прагматичный подход способен придать формату дополнительную результативность и помочь быстрее переводить политические договоренности в конкретные действия. Укрепляя этот механизм и одновременно контролируя исполнение принятых решений, наши государства смогут лучше адаптироваться к процессам регионализации, которые сегодня становятся одной из заметных тенденций международных отношений.