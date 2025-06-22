Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков в ходе Форума по сотрудничеству Китая и Центральной Азии и Международной конференции "Шёлковый путь" заявил, что взаимодействие стран региона выходит за рамки диалога и становится полноценным механизмом долгосрочного стратегического партнёрства. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По словам Искакова, сотрудничество Центральной Азии и Китая становится не просто диалоговой площадкой, но и важным стратегическим механизмом формирования доверительной информационной среды и долгосрочного партнёрства.

"Центрально-Азиатский регион рассматривается в настоящее время не только как надежный мост и транзитный хаб между Европой и Азией, но и как новая качественная точка роста с огромным инвестиционным, торгово-экономическим, туристическим и культурно-гуманитарным потенциалом. И Казахстан в этом пространстве занимает особое место", — отметил вице-министр.

Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал вопрос о создании общего телеканала, а также запуске совместных телепроектов и образовательных программ, раскрывающих культурное и историческое наследие региона. Уже реализованы проекты с Узбекистаном и Кыргызстаном: телесериал "Қорқыт ата", интеллектуальное шоу "Zakovat", телемост "Қос қанат".

Казахстан, по словам вице-министра, готов делиться опытом в противодействии фейковым новостям и дезинформации. В стране действует Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", совершенствуется законодательство по защите детей в цифровой среде, а проект stopfake.kz стал действенным инструментом информационной гигиены.

"Мы открыты для обмена этим опытом и приглашаем наших партнёров к совместной выработке механизмов информационной безопасности", — добавил он.

Искаков также подчеркнул, что Казахстан активно развивает креативную индустрию: предоставляются налоговые льготы, работают грантовые программы, создаются креативные хабы. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" он предложил объединять усилия для продвижения культурного туризма, зелёной экономики и инновационного медиаконтента.