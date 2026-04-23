Центральная Азия объединяет усилия для сохранения биоразнообразия

В рамках Регионального экологического саммита страны Центральной Азии планируют дать официальный старт региональной инициативе «Гармония с природой во благо устойчивого развития региона», направленной на укрепление сотрудничества в области сохранения биоразнообразия и устойчивого управления природными ресурсами, передает BAQ.KZ.

Центральная Азия обладает уникальным природным наследием и является важным ареалом обитания и миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, включая сайгака, снежного барса, джейрана, архара, кулана и многочисленные виды перелётных птиц. В условиях нарастающих вызовов, связанных с изменением климата, деградацией земель, фрагментацией ландшафтов и ростом антропогенной нагрузки, страны региона усиливают совместные действия для защиты общих экосистем и природных миграционных коридоров.

Ключевым итогом мероприятия станет подписание Региональной декларации о сотрудничестве стран Центральной Азии в области охраны и устойчивого управления биоразнообразием - «Гармония с природой во благо устойчивого развития региона», а также запуск процесса разработки Зонтичной программы, плана действий и регионального плана мобилизации ресурсов. Инициатива опирается на национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, национальные приоритеты стран региона, а также международные обязательства в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы.

Ожидается, что инициатива станет важным шагом к формированию устойчивой региональной платформы сотрудничества, укреплению политической приверженности стран Центральной Азии и выработке согласованной региональной позиции для представления совместных инициатив на предстоящей 17-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.