Центральная Азия показывает пример многовекторной дипломатии - Кошанов

В Стамбуле прошла 152-я Ассамблея Межпарламентского союза с участием делегаций из более чем 155 стран. Казахстан представлял председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Выступая на дебатах, он отметил рост нестабильности в мире и подчеркнул важность парламентской дипломатии для укрепления доверия и сотрудничества между странами.

«Казахстан всегда придерживается строгого соблюдения Устава Организации Объединенных Наций, выступает за открытый конструктивный диалог и мирное урегулирование конфликтов. Это фундаментальные принципы внешней политики нашей страны, последовательно реализуемые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как известно, Астана и Алматы неоднократно становились площадкой для мирных переговоров конфликтующих сторон. Кроме того, наше государство вносит свой весомый вклад в укрепление международного мира и безопасности в составе миссий Организации Объединенных Наций», – сказал Ерлан Кошанов.

Он добавил, что миротворцы Казахстана третий год участвуют в стабилизации ситуации на Голанских высотах.

Кошанов также подчеркнул роль региона: Центральная Азия демонстрирует пример согласованной и многовекторной дипломатии, включая урегулирование границ и развитие совместных инфраструктурных проектов.

Отдельное внимание он уделил теме справедливости и реформам в стране:

«В ответ на этот запрос общества Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил главной целью своего президентского мандата создание Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Для реализации этой задачи в стране были проведены масштабные политические реформы. Недавнее принятие новой Конституции посредством всенародного референдума – свидетельство доверия казахстанцев государственным институтам и поддержки реформ Президента. Красной нитью через весь текст Основного закона проходит приоритет интересов народа. Принцип “не человек для государства, а государство для человека” впервые закреплен на уровне Конституции. Установлен баланс между “сильным Президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством”. В рамках этих реформ мы переходим от двухпалатного Парламента к однопалатному», – проинформировал зарубежных коллег Ерлан Кошанов.

Также он сообщил о работе над Цифровым кодексом и законом об ИИ, где закреплены принципы открытости, безопасности и защиты прав граждан.

На полях форума Кошанов провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с представителями Турции, Кыргызстана и Вьетнама, где обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества и развития экономических связей.

Фото Т.Таныбаева.