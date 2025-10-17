В Астане вновь распахнула двери Центральная городская библиотека имени Мухтара Ауэзова, передает BAQ.KZ. После масштабной реконструкции здание преобразилось и стало одним из центров культурной жизни столицы. На церемонии открытия присутствовали заместитель акима столицы Есет Байкен, писатели Алдан Смайыл, Сауытбек Абдрахманов, Алибек Аскар, Галым Жайлыбай и другие представители творческой интеллигенции.

По словам Есета Байкена, модернизация библиотечной системы началась в 2023 году по поручению президента.

За короткое время в результате капитального ремонта, модернизации все было приведено в порядок. Были не только отремонтированы фасады и проведены внутренние отделочные работы, но и выполнены работы в соответствии с современными требованиями. Например, проведен высокоскоростной интернет и приобретены современные компьютеры эпохи искусственного интеллекта. Аналогичные работы были выполнены во всех 18 библиотеках, — отметил он.

Байкен предложил, чтобы проект "Қаламгер ұстаханасы" проходил в разных библиотеках, а за каждой из них был закреплён писатель-наставник. Во время встречи писатели поделились своими мыслями о роли библиотек в эпоху цифровых технологий, а студенты задавали вопросы о будущем чтения и искусственного интеллекта.