На VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте обсуждены ключевые вопросы региональной безопасности, устойчивого развития и сотрудничества. По итогам саммита подписаны несколько важных документов, направленных на укрепление интеграции и взаимодействия стран региона, передаёт BAQ.KZ.

На саммите выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также прозвучало видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;

Обращение глав государств Центральной Азии к государствам – членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 гг.;

Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;

Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026–2028 гг.