Центральной Азии потребуется $251 млрд инвестиций до 2030 года — ЕАБР

До 2030 года странам Центральной Азии потребуется не менее 251 миллиарда долларов инвестиций для развития ключевой инфраструктуры. Об этом на ежегодном собрании Евразийского банка развития (ЕАБР) заявил заместитель председателя правления банка Руслан Даленов, передает BAQ.kz со ссылкой на 24.kg.

По его словам, речь идет прежде всего о финансировании проектов в энергетике, транспорте, водном хозяйстве и логистике. Наибольший объем средств – 170 млрд долларов – потребуется энергетическому сектору. Еще 60 млрд долларов необходимо направить на развитие транспортной инфраструктуры, 14 млрд долларов – на ирригацию и водохозяйственные объекты, а 7 млрд долларов – на логистику.

"Это не только финансовые потребности – это инвестиционные возможности", – подчеркнул Руслан Даленов.

Он отметил, что Центральная Азия, объединяющая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, сегодня остается одним из самых динамично развивающихся регионов мира. Совокупное население пяти стран составляет 83 миллиона человек, а объем экономики достигает 566 миллиардов долларов.

По данным ЕАБР, за последние десять лет инвестиции в производственный сектор региона увеличились в два раза и достигли 113 миллиардов долларов.

Сам Евразийский банк развития уже привлек 2,9 миллиарда долларов синдицированного финансирования совместно с международными финансовыми институтами. Эти средства направлены на реализацию проектов общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов, включая строительство газопроводов, аэропортов и автомобильных дорог.

В дальнейшем банк намерен активно инвестировать в новые направления развития экономики региона – системы накопления электроэнергии, технологии искусственного интеллекта, робототехнику, космические проекты и инициативы по адаптации к изменению климата.

"Центральная Азия – это не просто регион природных ресурсов. Это регион инноваций, индустриализации и долгосрочных инвестиций", – резюмировал Руслан Даленов.

Читай также:

Казахстан получил более 5 миллиардов долларов инвестиций от ЕАБР