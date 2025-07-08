Центральные часы Астаны пошли правильно только после запроса СМИ
Часы в центральном парке Астаны отставали на полтора часа — сбой заметили только после Дня столицы.
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В Астане одни из главных городских часов, расположенные в центральном парке, шли с опозданием. Сбой заметили только после празднования Дня столицы, а устранён он был — после вмешательства журналиста BAQ.KZ.
По словам корреспондента, вечером 7 июля в 22:41 на циферблате было зафиксировано время 20:46 — почти двухчасовое отставание. На запрос редакции в акимате сообщили, что неполадка была устранена, причиной назвали технический сбой. Однако точные сроки, с какого момента часы показывали неправильное время, неизвестны.
Интересно, что всего за день до этого — 6 июля — в парке проходили массовые мероприятия, приуроченные ко Дню столицы, собравшие множество жителей и гостей города.
Добавим, что с 15 по 18 июня центральный парк был закрыт на плановый ремонт и техническое обследование, однако проблема с часами, судя по всему, была замечена только спустя время.
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