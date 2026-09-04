Один из главных транспортных мостов Атырау начали обследовать с помощью инструментальных измерений и цифрового моделирования. Специалисты КаздорНИИ проверят, как 260-метровое сооружение выдерживает текущие нагрузки, и создадут его цифровой двойник, передает BAQ.KZ.

Центральный мост через Урал работает с 1965 года. Он соединяет проспект Сатпаева и улицу Абая и остается одним из заметных транспортных узлов города. По данным официального туристического ресурса Казахстана, длина сооружения составляет около 259 метров, высота 10 метров.

Сейчас специалисты проводят геодезические измерения, проверяют прочность бетона, состояние опорных частей и других конструктивных элементов. Эти данные должны показать, есть ли деформации и насколько фактическое состояние моста соответствует расчетным параметрам.

Отдельный этап связан с созданием цифрового двойника. В виртуальную модель загрузят результаты обследований и измерений. На ней инженеры смогут проверить работу отдельных элементов, выполнить расчеты и спрогнозировать поведение конструкций при разных нагрузках.

После этого цифровой двойник включат в Систему управления эксплуатацией мостов. Там будут храниться сведения о состоянии сооружения, результаты последующих проверок и данные, которые потребуются при планировании ремонта и дальнейшей эксплуатации.

Самая показательная часть обследования пройдет во время динамических испытаний. Мост проверят под эксплуатационной нагрузкой и сравнят его фактическую реакцию с расчетной.

Центральный мост имеет важное значение для транспортной системы города. Решение местных исполнительных органов провести его комплексное обследование показывает понимание того, что эксплуатация таких объектов требует научно обоснованного подхода. Инструментальные исследования, испытания и инженерные расчеты позволят получить объективную картину состояния сооружения и определить необходимые дальнейшие меры, - сказал директор Департамента мостовых сооружений, диагностики и безопасности автомобильных дорог КаздорНИИ Шалкар Кайсар.

Вопрос состояния Центрального моста для Атырау уже поднимался и раньше. В официальных материалах акимата его называют объектом критической инфраструктуры, а состояние сооружения связывают с ограничениями для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

После завершения обследования КаздорНИИ подготовит техническое заключение. В нем будет указано текущее состояние моста и рекомендации по его дальнейшей безопасной эксплуатации.