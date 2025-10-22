Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании Мажилиса рассказал о текущей макроэкономической ситуации в стране, передает BAQ.KZ.

По итогам сентября 2025 года годовая инфляция составила 12,9%, при этом рост цен на продукты питания достиг 12,7%, на непродовольственные товары - 10,8%, а на платные услуги - 15,3%.

"Усиление ценового давления формируется совокупным воздействием внутренних и внешних факторов. Внутренние - это высокий потребительский спрос, кредитование, рост тарифов на коммунальные услуги и цен на ГСМ. Внешние - рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция в сопредельной России и сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках", — пояснил Тимур Сулейменов.

В ответ на ускорение инфляции Национальный банк повысил базовую ставку до 18% и внедряет дополнительные меры, направленные на стабилизацию инфляционных ожиданий и укрепление национальной валюты.