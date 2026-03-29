Прекращение поставок нефти и газа через Ормузский пролив в связи с войной США и Израиля с Ираном привело к резкому росту мировых цен на энергоносители, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Бензин уже подорожал, а за этим, вероятно, последует увеличение счетов за отопление в Великобритании и других странах Европы.

Однако конфликт затрагивает не только поставки топлива. Через Ормузский пролив транспортируют также другие важные грузы — газы, химические вещества и продукты питания.

Служба фактчекинга BBC Verify отмечает, что цены на целый ряд товаров — от продуктов питания до смартфонов и лекарств — могут вырасти, поскольку количество судов, проходящих через пролив, сократилось. Если ранее через Ормузский пролив ежедневно проходило около 100 судов, то сейчас — лишь несколько.

Также страны Персидского залива экспортируют значительные объемы продуктов нефтехимии. Одним из ключевых товаров являются удобрения, которые необходимы для мирового сельского хозяйства.

По данным ООН, примерно треть мировых поставок удобрений — включая карбамид, калий, аммиак и фосфаты — обычно проходит через Ормузский пролив. Снижение перевозок может привести к удорожанию этих продуктов и, как следствие, повлиять на стоимость продовольствия по всему миру.