В начале года алматинцы всё чаще замечают, что привычная корзина продуктов обходится дороже. Рост цен затронул почти весь перечень социально значимых продовольственных товаров, которые традиционно считаются наиболее доступными для населения. Что именно подорожало в магазинах мегаполиса, читайте в материале BAQ.KZ.

По данным мониторинга, исключением стали лишь несколько позиций, стоимость которых с прошлого года осталась на прежнем уровне. Среди них — формовой хлеб, сливочное масло, молоко, кефир и говяжья грудинка. При этом по ряду товаров, включённых в социальный перечень только с января, пока рано делать окончательные выводы о ценовой динамике.

Заметнее всего рост цен проявился в овощном сегменте. Все четыре ранее входившие в социальную корзину позиции прибавили в стоимости. Картофель подорожал с 210 до 223 тенге за килограмм, репчатый лук — со 114 до 122 тенге, белокочанная капуста — со 134 до 147 тенге, морковь — со 169 до 177 тенге за килограмм.

"Раньше брали овощи сразу на неделю, сейчас приходится считать каждый килограмм. Даже обычный борщ выходит дороже", — говорит покупательница одного из супермаркетов Алматы.

Кроме того, на ближайшие три месяца перечень социально значимых товаров был расширен за счёт двух видов овощей и одного фрукта. Сегодня в супермаркетах Алматы килограмм помидоров продаётся по 999 тенге. Огурцы китайского производства стоят 1499 тенге за килограмм, тогда как продукция отечественных производителей оценивается уже в 2199 тенге. Самые доступные местные яблоки можно приобрести за 599 тенге за килограмм.

В группе бакалейных товаров стабильность сохранил лишь формовой хлеб — его цена по-прежнему составляет 135 тенге за булку. Остальные позиции подорожали по сравнению с концом декабря. Так, стоимость сахара-песка увеличилась с 399 до 416 тенге за килограмм, гречки — с 290 до 299 тенге. Макаронные изделия теперь стоят 297 тенге за килограмм вместо 286, а рис подорожал с 369 до 382 тенге.

Двухкилограммовый пакет муки первого сорта прибавил в цене с 597 до 619 тенге. Соль подорожала на 3 тенге и теперь стоит 77 тенге за килограмм. Не обошёл рост цен и подсолнечное масло: минимальная стоимость литровой бутылки выросла с 785 до 814 тенге. В социальный перечень также включили чёрный чай — самая низкая цена за упаковку весом 250 граммов составляет 859 тенге.

В мясной категории отмечается неоднозначная ситуация. Цена на говяжью грудинку остаётся стабильной — 3050 тенге за килограмм. При этом замороженные куриные бедра подешевели с 1519 до 1399 тенге за килограмм, а окорочка снизились в цене с 1599 до 1559 тенге.

Однако в охлаждённом виде эти же продукты стали дороже. Стоимость куриных бедер выросла с 1400 до 1699 тенге за килограмм, а окорочка подорожали с 1519 до 1959 тенге. После новогодних праздников увеличилась и цена на яйца: лоток из 30 яиц первой категории теперь стоит минимум 1825 тенге против 1656 тенге ранее.

"Поставщики подняли закупочные цены ещё в декабре, поэтому полностью удерживать старые ценники мы просто не можем", — объясняет продавец продуктового магазина.

С января список СЗПТ пополнился новыми видами мяса, полуфабрикатами и рыбой. В супермаркетах Алматы килограмм говядины без кости продаётся за 6790 тенге, баранины — за 5310 тенге. Конина в продаже не была представлена. Самый доступный говяжий фарш стоит 4290 тенге за килограмм, а замороженная куриная тушка — 1885 тенге за килограмм.

Из рыбной продукции покупателям предлагают охлаждённого сазана (непотрошёного, с головой) по цене 2430 тенге за килограмм. Малосольная сельдь продаётся по 1990 тенге за килограмм.

Молочная группа в целом сохранила ценовую стабильность. Единственным исключением стал творог: упаковка весом 500 граммов подорожала с 859 до 879 тенге. Цена молока остаётся на уровне 403 тенге за пакет, кефир можно купить за 450 тенге, а сливочное масло жирностью 72,5% стоит 578 тенге.

Также в социальную корзину добавили сметану — её стоимость составляет 992 тенге за килограмм, и сыр, минимальная цена которого в супермаркетах достигает 5609 тенге за килограмм.

В целом изменения показывают, что рост цен затронул большинство базовых продуктов, несмотря на отдельные случаи стабильности и незначительного снижения. Ситуация остаётся под пристальным вниманием, поскольку именно социально значимые товары напрямую влияют на повседневные расходы горожан.