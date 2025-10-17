Министерство энергетики Казахстана разъяснило порядок действия временного моратория на рост цен на горюче-смазочные материалы, передает BAQ.KZ. Мера введена по поручению Правительства для стабилизации внутреннего рынка и защиты потребителей.

Согласно решению, розничные цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо фиксируются на уровне, действовавшем в каждой конкретной сети АЗС по состоянию на 16 октября 2025 года. Единая предельная цена по стране не устанавливается — такой подход, по словам ведомства, позволяет сохранить конкуренцию и объясняет разницу в стоимости топлива между операторами. Сейчас бензин АИ-92 на крупных сетях АЗС стоит от 213 до 239 тенге за литр, дизельное топливо — от 317 до 337 тенге за литр.

16 октября Минэнерго и Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провели совещание с крупнейшими сетями автозаправок и оптовыми поставщиками. Представителям компаний напомнили о недопустимости дальнейшего повышения цен. АЗРК будет ежедневно мониторить рынок и при выявлении нарушений обещает немедленно принимать антимонопольные меры. В министерстве заверили, что топливных запасов достаточно для стабильного снабжения страны в течение 3–4 недель — при постоянном пополнении. Сейчас в Казахстане накоплено 341 тысяча тонн бензина АИ-92 и 405 тысяч тонн дизельного топлива.

Два НПЗ работают в штатном режиме, а Атырауский НПЗ с 25 октября начнёт поэтапный пуск объектов после планового ремонта. Минэнерго координирует исполнение моратория с региональными штабами и операторами рынка. Ведомство подчёркивает, что ситуация находится на постоянном контроле Правительства.