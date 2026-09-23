Цены на большинство лекарств в Казахстане снизили в среднем на 26,5%
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В Казахстане почти 5 тысяч препаратов вывели из государственного ценового регулирования. После этого резкого общего роста цен на лекарства не зафиксировали, ообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.
Всего из регулирования вывели 4 918 препаратов.
Чтобы понять, как это сказалось на стоимости, АЗРК изучило цены на 2 635 лекарств.
По 698 позициям цены снизились в среднем на 26,2%. Еще по 456 препаратам падение составило до 20%, по 242 больше 20%.
По 1 142 позициям цены не изменились.
В агентстве заявили, что заметного общего подорожания после дерегулирования мониторинг не показал.
Параллельно с 2020 по 2026 год АЗРК вместе с Минздравом пересматривало саму систему ценообразования. Были снижены торговые наценки и сокращены административные барьеры.
После этих изменений предельные цены по 76% лекарственных средств снизились в среднем на 26,5%.
С сентября 2026 года предельные цены на лекарства самостоятельно утверждает Министерство здравоохранения.
АЗРК при этом продолжит следить за ситуацией на фармацевтическом рынке и соблюдением конкурентного законодательства.
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