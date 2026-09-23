Цены на большинство лекарств в Казахстане снизили в среднем на 26,5%

В Казахстане почти 5 тысяч препаратов вывели из государственного ценового регулирования. После этого резкого общего роста цен на лекарства не зафиксировали, ообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.

Всего из регулирования вывели 4 918 препаратов.

Чтобы понять, как это сказалось на стоимости, АЗРК изучило цены на 2 635 лекарств.

По 698 позициям цены снизились в среднем на 26,2%. Еще по 456 препаратам падение составило до 20%, по 242 больше 20%.

По 1 142 позициям цены не изменились.

В агентстве заявили, что заметного общего подорожания после дерегулирования мониторинг не показал.

Параллельно с 2020 по 2026 год АЗРК вместе с Минздравом пересматривало саму систему ценообразования. Были снижены торговые наценки и сокращены административные барьеры.

После этих изменений предельные цены по 76% лекарственных средств снизились в среднем на 26,5%.

С сентября 2026 года предельные цены на лекарства самостоятельно утверждает Министерство здравоохранения.

АЗРК при этом продолжит следить за ситуацией на фармацевтическом рынке и соблюдением конкурентного законодательства.