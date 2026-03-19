Стоимость апрельского фьючерсного контракта на поставку газа на европейском хабе TTF в Нидерландах во вторник, 3 марта, достигла 59,44 евро за мегаватт-час - на 30% выше показателя предыдущего дня. Повышение связано с атакой Ирана на завод QatarEnergy, который обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ, передает BAQ.kz cо ссылкой на bbc.com.

1 марта катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy объявила о временной приостановке производства сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов после обстрелов ее промышленных объектов в городах Рас-Лаффан и Месаид. Дата возобновления работы завода пока неизвестна.

На фоне этих событий мировые цены на газ резко выросли.

Эксперты объясняют, рынок реагирует на угрозу сокращения поставок, так как завод QatarEnergy обеспечивает около пятой части мирового предложения сжиженного природного газа. Специалисты отмечают, что даже кратковременная остановка производства в Катаре может вызвать дефицит поставок и усилить волатильность цен на европейском рынке.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне геополитической напряженности - стоимость Brent достигла около 112 долларов за баррель.

По состоянию на текущий момент нефть марки Brent торгуется на уровне около $112 за баррель, продолжая уверенный рост.

Американская нефть WTI также демонстрирует повышение и держится в районе $104–105 за баррель.