В Казахстане на фоне ограниченного предложения и активного экспорта гречка вновь дорожает. По данным за неделю с 12 по 19 августа, стоимость весовой гречневой крупы выросла в среднем на 1,6% по стране — это максимальный недельный скачок с марта 2022 года, передает BAQ.KZ.

Подорожание продолжается уже седьмую неделю подряд, что является самым длинным циклом роста цен за последние три года. Несмотря на это, гречка пока остаётся дешевле, чем год назад, но уже дороже, чем в начале 2025 года.

Ситуация отчасти объясняется объемами производства: за январь–июль 2025 года в Казахстане произведено около 18,6 тыс. тонн гречневой крупы и муки грубого помола, что превышает показатели предыдущих двух лет. При этом импорт продукции фактически отсутствовал, а экспорт гречихи в первом полугодии составил 9,4 тыс. тонн — это рекорд для данного периода за последние десять лет и на 76% больше, чем в 2024 году.

Внутри страны цены на гречиху также начали расти: в июле по сравнению с июнем они увеличились на 1,1%, что стало самым заметным подорожанием с лета 2022 года.

Кроме того, под посев гречихи в 2025 году было выделено около 92 тыс. га — это минимум за последние пять лет, на десятую часть меньше, чем в прошлом году. Сокращение площадей вместе с высоким экспортным спросом создаёт давление на цены и продолжает стимулировать рост стоимости крупы на внутреннем рынке.