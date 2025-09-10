С началом сезона сбора урожая в казахстанских городах действительно фиксируется снижение цен на некоторые овощи, особенно на картофель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Однако радоваться падению цен рано: данные Бюро национальной статистики показывают, что удешевление — сезонное и временное. В августе 2025 года индекс потребительских цен на картофель по сравнению с июлем составил 78,1%, что означает удешевление почти на 22%. Но если сравнить цены с декабрём 2024 года, то картофель, наоборот, подорожал на 9,1%. Годовой рост составил 4,6%, несмотря на ранее введённый запрет на экспорт.

Похожая ситуация и с другими овощами. Репчатый лук за лето подешевел на четверть, но по сравнению с началом года стал дороже на 25,3%. Зимний лук требует затрат на хранение, тогда как летний — прямо с поля, без складских расходов. Тем не менее, цена его всё равно выше зимней. Особенно контрастно это видно на примере "салатных" овощей, таких как огурцы: в июле они стоили на 51,6% дешевле, чем в декабре, когда выращивались в теплицах.

Тем временем производители далеко не всегда получают прибыль от такого ценового "сезона". По данным СНГ, в 2023 году отпускные цены казахстанских фермеров на картофель выросли всего на 0,2%, на овощи — на 0,8%. В 2025 году ситуация изменилась: картофелеводы смогли поднять цены на 25,9%, но овощеводы — лишь на 1,2%. В то же время фермеры из соседних стран подняли цены гораздо выше. Например, в России картофель подорожал на 69%, в Армении — на 53,9%, в Беларуси — более чем вдвое. Казахстан оказался в числе немногих стран, где ценовая политика в овощеводстве осталась практически неизменной.

Почему овощи нового урожая стоят дороже, чем прошлой зимой? Ответ прост: рост себестоимости. Дизельное топливо, агросервисы, семена, вода, ремонт техники — всё это подорожало. В первом квартале 2024 года дизель вырос на 17,4%, природная вода — на 11–22%, тепловая энергия — на 18–29%. А ведь это только производственный уровень. Дальше по цепочке — склады, логистика, торговые сети — также закладывают свои издержки в цену.

Таким образом, резкое удешевление некоторых овощей в сезон — временное явление, которое не отражает общей тенденции на рынке.