На фармацевтическом рынке Казахстана наблюдается заметное снижение цен на ряд лекарственных средств, находящихся под государственным регулированием, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Эти изменения стали возможны благодаря реализации обновлённого механизма ценообразования, который направлен на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости препаратов. В настоящее время предельные цены установлены на 4994 торговых наименования лекарств, в то время как ещё 1707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам под постоянным контролем уполномоченных органов.

В 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения провёл мониторинг цен на лекарственные средства в 20 регионах страны. В исследование вошли 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. По результатам анализа в сентябре по сравнению с июнем снижение цен зафиксировано на 34% позиций с средним сокращением на 7,8%, а в октябре — на 50% позиций с сокращением в среднем на 11,1%. Наибольшие изменения произошли по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам®, Цефяпс, ВАЛМАК-Н и Зитмак®, которые широко применяются при лечении различных заболеваний и занимают значительное место в структуре потребления.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля продолжает системно отслеживать цены и анализировать тенденции фармацевтического рынка, чтобы обеспечить население безопасными и качественными лекарственными средствами по справедливым ценам. О случаях нарушений при реализации препаратов граждане могут сообщать через мобильные приложения DariKZ и Naqty Oним, а также в региональные департаменты КМФК.