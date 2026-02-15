Утром котировки алюминия и других промышленных металлов снизились после сообщений о том, что администрация президента США Дональд Трамп может частично отменить пошлины на металлическую продукцию перед ноябрьскими промежуточными выборами, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

На Лондонской бирже металлов трёхмесячный базовый контракт на алюминий упал более чем на 2,5 % — до $2 965,75 за тонну. На Шанхайской фьючерсной бирже цена снизилась на 1,76 %, до 23 195 юаней (≈2 832 евро) за тонну.

В течение дня также подешевели другие промышленные металлы: цинк потерял 1,54 % (3 316,50 доллара за тонну), никель — 1,49 % (16 993,38 доллара), свинец — 0,52 % (1 972,38 доллара).

Снижение цен отражает ожидания инвесторов относительно возможного смягчения тарифной политики Вашингтона, которая ранее нарушила глобальные цепочки поставок и повысила издержки производителей.

По данным Financial Times, Белый дом рассматривает возможность частичного освобождения от пошлин на сталь и алюминий, отказа от расширения тарифов и введения более точечных сборов.

Ранее Трамп вводил пошлины до 50 % на импорт металлов, а затем распространил их на широкий спектр товаров повседневного спроса, что привело к рекордному уровню американских тарифов со времён Второй мировой войны. Экономисты отмечают, что это повлияло на цены для потребителей, а не только на иностранных производителей.

Алюминий является важным материалом для упаковки, транспорта и бытовой техники, поэтому даже умеренные колебания цен быстро отражаются на ожиданиях по издержкам отрасли, особенно если инвесторы считают, что тарифы могут быть ослаблены.