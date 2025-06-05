В преддверии Курбан айта в Казахстане вновь подорожало мясо. Согласно данным energyprom.kz, в апреле 2025 года мясо и мясопродукты в среднем выросли в цене на 1,4% за месяц и на 9,1% — за год, передает BAQ.KZ.

Особенно заметно подорожали баранина и говядина, которые традиционно пользуются высоким спросом накануне религиозного праздника. Так, за месяц баранина выросла в цене на 3,3%, говядина — на 2,2%, конина — на 1,5%, а свинина — на 0,7%. Единственным видом мяса, которое подешевело, стала птица.

В годовом выражении больше всего подорожала говядина — на 13,2%, следом идут баранина (+11,1%) и варёная колбаса (+7,2%).

Наибольший рост цен в разрезе регионов зафиксирован в Западно-Казахстанской области (+2,9% за месяц), Жамбылской области (+2,6%) и Шымкенте (+2,1%). В Акмолинской области цены остались без изменений. В годовом выражении больше всего мясо подорожало в Улытауской области — на 14,9%.

По итогам апреля 2025 года средняя розничная цена на говядину с костями составила 3 000 тенге за килограмм, баранина — 3 100 тенге, конина — 3 200 тенге, свинина — 2 300 тенге, мясо птицы — 1 500 тенге.

Кроме того, редакция проанализировала цены на животных, которых приносят в жертву на Курбан айт. Средняя стоимость барана в возрасте от 6 месяцев — 41,2 тыс. тенге, молодого бычка — 265,3 тысяч тенге, взрослой коровы — 376 тысяч тенге, лошади от 3 лет — 531,7 тысяч тенге. Цены на верблюдов и коз также выросли.

На 1 мая в Казахстане насчитывается 9,4 млн голов крупного рогатого скота, 23,1 млн овец и 4,8 млн лошадей.

На фоне роста цен и высокого спроса в период праздника, эксперты не исключают дальнейшего повышения стоимости мяса на рынках страны.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня 2025 года первым днём Курбан айта, одного из главных исламских праздников. Празднование продлится до воскресенья, 8 июня.