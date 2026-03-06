Мировые цены на нефть и золото 6 марта остаются на высоких уровнях. По данным международных торгов, нефть марки Brent торгуется выше 84 долларов за баррель, тогда как американская WTI находится около 79–80 долларов. В то же время стоимость золота превышает 5 000 долларов за тройскую унцию, передает BAQ.KZ.

На лондонской бирже ICE фьючерсы на Brent удерживаются в диапазоне 83–84,5 доллара за баррель. Аналитики связывают рост нефтяных котировок с геополитической напряженностью и рисками перебоев поставок энергоресурсов из региона Ближнего Востока.

Тем временем на мировых рынках сохраняется высокий спрос на драгоценные металлы. Цена золота на мировых рынках колеблется примерно в диапазоне 5 150–5 170 долларов за тройскую унцию. Например, в одной из последних торговых сессий спотовое золото достигало около $5 166,75 за унцию, а фьючерсы — около $5 177 за унцию.

Эксперты отмечают, что интерес к золоту традиционно возрастает в периоды глобальной неопределенности, когда инвесторы стремятся сохранить капитал. По их мнению, дальнейшая динамика цен на нефть и драгоценные металлы будет во многом зависеть от развития геополитической ситуации и решений ведущих мировых центральных банков.