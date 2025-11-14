Мировые цены на нефть пошли вверх после атаки ВСУ на нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Европейская марка Brent подорожала на 1,6% — до 64 долларов за баррель, американская WTI выросла на 1,8% и достигла 59,7 доллара.

"Транснефть" и российские власти пока официально не подтверждают, повлияла ли атака украинских дронов на работу крупнейшего экспортного комплекса. Однако, по данным Reuters, экспорт нефти через "Шесхарис" был остановлен. Терминал является конечной точкой трубопроводной системы "Транснефти" и используется для хранения, перевалки и отгрузки российской нефти на экспорт, а также для снабжения заводов Краснодарского края.

По информации местных властей, в ночь на 14 ноября после удара БПЛА на нефтебазе возникло возгорание. Пламя удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. В соцсетях появились кадры крупного пожара, охватившего часть инфраструктуры. Расследование инцидента продолжается.