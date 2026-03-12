Цены на нефть в мире выросли на 9%
Рост цен происходит из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Цены на эталонные марки нефти выросли на более чем 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает BAQ.KZ.
Нефть снова быстро дорожает из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Так, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $101 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составили $96,60 за баррель.
По информации агентства к 8:12 по бакинскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,09 (6,62%), до $98,07 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. В среду Brent подорожала на $4,18 (4,8%), до $91,98 за баррель.
Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $5,29 (6,06%), до $92,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,8 (4,6%), до $87,25 за баррель.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн