В августе стоимость квартир на первичном рынке столицы поднялась на 3,9% к июлю, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро нацстатистики. Это самый заметный скачок за три с половиной года — с марта 2022-го. Более высокие месячные темпы роста с начала 2015 года фиксировались лишь трижды.

На вторичном рынке жилья также отмечено удорожание — на 1,7% за месяц.

Последний раз столь интенсивная динамика наблюдалась в декабре 2024 года. Аренда в Астане подорожала на 3,1% м/м. Хотя в 2025 году уже фиксировались более резкие скачки, рост остаётся ощутимым.

В Алматы ситуация иная: цены на новое жильё не меняются второй месяц подряд. Зато "вторичка" продолжает дорожать восьмой месяц кряду — в августе плюс 0,6% к июлю. Стоимость аренды выросла на 1,7% м/м, что сопоставимо с прошлым августом, когда рост составил около 1,5%.