На пресс-конференции по развитию автомобильной отрасли президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева прокомментировала динамику цен на новые автомобили и меры поддержки локального производства, передает BAQ.KZ.

По её словам, рост цен в 2025 году оставался умеренным и не превышал инфляцию.

– По данным Бюро национальной статистики за декабрь 2025 года, цены на новые импортные и отечественные автомобили выросли не более чем на 5,9%. Индекс потребительских цен составил 105,9%. На отечественные автомобили рост цен составил около 1,9%. Основная работа отрасли сегодня сосредоточена на снижении себестоимости, и ключевым инструментом здесь является развитие автокомпонентной базы. Мы также призываем представителей малого и среднего бизнеса подключаться к этому направлению, чтобы расширять производство комплектующих и поддерживать локализацию, — заявила она.

Кроме того, Анар Макашева рассказала о механизмах финансирования для новых проектов и поддержки локальных производителей.

– В последние месяцы в Правительстве обсуждаются различные возможности для финансирования развития малого и среднего бизнеса и инвестиций в локальные проекты автокомпонентов. Это могут быть программы поддержки строительства производственных зданий, приобретения оборудования или лизинговые схемы. Также через государственные структуры, такие как холдинг “Байтерек”, можно привлекать банковские гарантии для компаний, у которых недостаточно залогов. Все это направлено на развитие компонентной базы, создание новых рабочих мест и снижение себестоимости автомобилей для конечного потребителя, — отметила она.

Также она подчеркнула, что комплекс мер по локализации и финансированию станет важным фактором для стабильного развития авторынка и доступности новых автомобилей в Казахстане.