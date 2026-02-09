Цены на новые квартиры в Алматы показали максимальный рост за два года
В январе стоимость жилья на первичном рынке Алматы выросла на 4,2% по сравнению с декабрём. Это самый высокий месячный прирост с сентября 2023 года, следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, передает BAQ.KZ.
Резкий рост фиксируется уже не первый месяц: в ноябре цены на новостройки увеличились на 3,5% за месяц.
На вторичном рынке динамика более сдержанная — плюс 0,4% к декабрю. Однако цены на готовое жильё растут уже 13-й месяц подряд. В годовом выражении рост практически сравнялся по обоим сегментам: новостройки подорожали на 23,6%, вторичное жильё — на 24% к январю 2025 года.
Аренда жилья в Алматы в январе выросла на 2,4% за месяц. Рекордных значений не зафиксировано, однако темпы не ниже 1% сохраняются уже шестой месяц подряд.
В Астане рост цен на первичном рынке составил 2,3% по сравнению с декабрём, хотя в ноябре наблюдался более резкий скачок. На вторичном рынке и в сегменте аренды изменения оказались умеренными — плюс 1% и 0,7% соответственно. При этом ранее в столице также отмечались периоды ускоренного роста.
