В январе стоимость жилья на первичном рынке Алматы выросла на 4,2% по сравнению с декабрём. Это самый высокий месячный прирост с сентября 2023 года, следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, передает BAQ.KZ.

Резкий рост фиксируется уже не первый месяц: в ноябре цены на новостройки увеличились на 3,5% за месяц.

На вторичном рынке динамика более сдержанная — плюс 0,4% к декабрю. Однако цены на готовое жильё растут уже 13-й месяц подряд. В годовом выражении рост практически сравнялся по обоим сегментам: новостройки подорожали на 23,6%, вторичное жильё — на 24% к январю 2025 года.

Аренда жилья в Алматы в январе выросла на 2,4% за месяц. Рекордных значений не зафиксировано, однако темпы не ниже 1% сохраняются уже шестой месяц подряд.

В Астане рост цен на первичном рынке составил 2,3% по сравнению с декабрём, хотя в ноябре наблюдался более резкий скачок. На вторичном рынке и в сегменте аренды изменения оказались умеренными — плюс 1% и 0,7% соответственно. При этом ранее в столице также отмечались периоды ускоренного роста.