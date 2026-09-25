В Казахстане снизились цены на овощи, фрукты и ряд других продуктов

В Казахстане за неделю подешевел ряд социально значимых продовольственных товаров. Наиболее заметно снизились цены на репчатый лук, морковь и яблоки, передает BAQ.KZ.

По данным на 23 сентября 2026 года, за неделю лук подешевел на 4,3%, морковь – на 2,8%, яблоки – на 2,5%. Цены на огурцы снизились на 1,3%, картофель – на 0,9%.

Сахар и мясо кур подешевели на 0,5%, говядина с костями – на 0,4%.

Цены на баранину, творог и капусту за отчетную неделю не изменились.

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты зафиксировано и в отдельных городах. В Караганде они подешевели в среднем на 0,4%, в Актобе и Жезказгане – на 0,2%, в Туркестане – на 0,1%.

В Астане, Алматы, Кокшетау, Шымкенте, Конаеве, Павлодаре и Семее цены остались на уровне предыдущей недели.

Где продукты дешевле

Средняя стоимость репчатого лука по Казахстану составила 142 тенге за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Талдыкоргане – 107 тенге.

Морковь в среднем по стране стоит 215 тенге за килограмм, при этом дешевле всего ее продают в Павлодаре – по 140 тенге.

Средняя цена яблок составила 727 тенге за килограмм. Наиболее доступными они оказались в Шымкенте – 554 тенге.

Помидоры в среднем по Казахстану стоят 668 тенге за килограмм. Самые низкие цены отмечены в Таразе – 412 тенге и Туркестане – 416 тенге за килограмм.