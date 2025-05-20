Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев провели совещание по поводу нестабильных цен на социально значимые продукты питания, передает BAQ.KZ. Поводом стало резкое удорожание овощей в начале 2025 года, особенно в межсезонье, несмотря на достаточный объем производства в стране.

Сапаров заявил, что рост цен связан не с дефицитом продукции, а с провалами в работе стабилизационных фондов и неэффективностью закупочной политики. Также прозвучала критика в адрес акиматов, не справившихся с исключением посредников из торговых цепочек.

"Однако, несмотря на это, в начале 2025 года мы зафиксировали существенный рост цен на овощную продукцию, особенно в межсезонье. В числе ключевых причин - слабая работа стабилизационных фондов по формированию запасов на межсезонье, отсутствие организованной работы СПК по закупу импортных овощей, недостаточно эффективная работа акиматов по исключению посредников. Необходимо принимать меры для стабилизации цен", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Айдарбек Сапаров уделил особое внимание необходимости расширения посевных площадей картофеля в организованных хозяйствах, в том числе в трёх зерносеющих регионах. Также было поручено своевременно организовать закуп необходимых объёмов пшеницы и сахара.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев акцентировал внимание на важности межведомственной координации и усиления контроля за розничной торговлей, особенно в части ценообразования и прозрачности цепочек поставок. Он также подчеркнул необходимость поддержки казахстанских товаропроизводителей в условиях роста импорта.

бходимости усиления контроля за ценообразованием и прозрачностью торговых цепочек, а также на поддержке казахстанских производителей.

На совещании были заслушаны представители регионов, где был зафиксирован необоснованный рост цен на социально значимые товары.