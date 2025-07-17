В первом полугодии 2025 года Казахстан зафиксировал тревожный рост административных правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции, передает BAQ.KZ. Количество таких случаев увеличилось на 24,9%, достигнув 4,2 тысячи инцидентов. Это наглядно свидетельствует о повышении нелегального оборота алкоголя в стране.

Как результат, число граждан, привлечённых к ответственности, увеличилось на 25%, до 2,7 тыс. человек. На них были наложены штрафы, общая сумма которых составила внушительные 369,3 млн тенге — на 47,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из этой суммы уже взыскано 300,7 млн тг.

Кроме того, казахстанские власти зафиксировали 176 случаев нарушения законодательства по этиловому спирту и алкогольной продукции, в результате чего 149 человек были оштрафованы на 29,1 млн тг.

Тем временем отечественные производители продолжают уверенно закрывать потребности внутреннего рынка. В период с января по апрель 2025 года Казахстан обеспечил себя на 86% водкой и ликёро-водочными изделиями, на 75,3% — коньяком, на 61,7% — винами и на 90,2% — пивом. Этот высокий уровень самообеспечения с минимальной долей импорта подтверждает устойчивость местных производителей на алкогольном рынке страны.

Спрос на алкогольные напитки в Казахстане также остаётся стабильно высоким: за первые четыре месяца текущего года в стране было реализовано 24,2 млн литров водки, 4,5 млн литров коньяка, 9,5 млн литров вина и 204,3 млн литров пива.

Тем не менее, на фоне растущего спроса, цены на алкоголь заметно подорожали. За первые шесть месяцев 2025 года стоимость алкогольных напитков в стране выросла на 9,9%, что превысило уровень продовольственной инфляции (8,1%). Среди напитков наибольший рост цен был зафиксирован на пиво (13,6%), вино (10,5%) и водку (5,9%).

Региональные различия в удорожании также заметны: наибольшее подорожание наблюдается в Западно-Казахстанской области (+14,6%), Туркестанской (+14%) и Жамбылской (+12,5%) областях. В то время как наименьшее удорожание зарегистрировано в Павлодарской области (+2,3%).