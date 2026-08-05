Цены на продукты проверили в 150 магазинах Карагандинской области

С начала года инспекторы посетили 150 магазинов и других торговых объектов Карагандинской области. Проверки начинались с цен на социально значимые продукты, передает BAQ.KZ.

На такие товары продавцы могут устанавливать торговую надбавку не выше 15%. Специалисты сверяли стоимость продукции, проверяли наличие ценников и правильность их оформления.

Отдельное внимание уделяли валюте. Цена каждого товара должна быть указана в тенге.

Большая часть проверок пришлась на Караганду. В областном центре инспекторы посетили 120 объектов. В Приозерске проверили 10 магазинов, в Балхаше и Шахтинске по пять, в Темиртау четыре.

Еще по два торговых объекта проверили в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах, один в Абайском районе.

Инспекторы стали чаще выходить на проверки. За тот же период 2025 года они посетили 103 объекта. В этом году их число выросло на 46% и достигло 150.

По итогам проверок предпринимателям, допустившим нарушения, выписали штрафы на общую сумму свыше 3 млн тенге. Контроль за магазинами продолжится.