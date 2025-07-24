Социально значимые продовольственные товары в Казахстане за год выросли в цене на 9,4%, свидетельствуют свежие данные Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года продукты подорожали на 7,8%, а только за последнюю неделю — на 0,1%. Лидерами по темпам роста стали Актобе и Семей, где рост цен составил 14,5% и 14,4% соответственно. Замыкает тройку антилидеров Жезказган — там продукты подорожали на 12,7%.

В то же время в некоторых регионах рост оказался умеренным: в Атырау он составил 7,3%, в Астане — 5,9%, а в Туркестане — 5,6%. В Алматы продукты выросли в цене на 8,8%, в Шымкенте — на 11,1%.

Больше всего за год подорожал репчатый лук — сразу на 83,4%. В ряде городов, таких как Семей, Караганда, Костанай и Талдыкорган, его стоимость выросла более чем в два раза. Не отстают и другие овощи: капуста подорожала на 68,1%, картофель — на 37,2%. В Усть-Каменогорске капуста стала дороже на 106,3%, в Қонаеве — на 94,5%, в Караганде — на 91,6%. Семей и Петропавловск стали антилидерами по росту цен на картофель — 83,4% и 80,8% соответственно.

Не обошёл рост цен и социальный хлеб: в среднем по стране он подорожал на 4,4%, но в Алматы — сразу на 56%, а в Актобе — на 22,2%. Некоторые товары, напротив, подешевели: гречка в среднем стала дешевле на 9,8%, а яйца — на 1,8%. Однако в ряде городов эти продукты, наоборот, выросли в цене. В Қонаеве яйца подорожали на 6%, в Караганде — на 5,8%, в Алматы — на 4,6%.

Цены на мясо также продолжают расти. Говядина (лопаточно-грудная часть) в среднем стала дороже на 17,6%, а в Петропавловске — на 30,9%. Куриные окорочка выросли в цене на 8,6%, особенно заметно в Актобе (24,2%), Кокшетау (23,8%) и Уральске (22,1%).