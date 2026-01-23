Стоимость серебра на мировых рынках впервые в истории превысила отметку в 100 долларов за тройскую унцию, сообщает BAQ.kz.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Terminal. С начала 2026 года металл подорожал более чем на 40%, продемонстрировав один из самых резких ростов среди драгоценных металлов.

Аналитики связывают рост котировок с повышенным инвестиционным спросом на защитные активы, а также с увеличением промышленного потребления серебра, в том числе в сфере возобновляемой энергетики, электроники и высокотехнологичного производства. Дополнительным фактором стала ограниченность предложения на фоне сокращения добычи и роста издержек у производителей.

Эксперты отмечают, что интерес к серебру усилился на фоне волатильности финансовых рынков и ослабления доверия к традиционным валютным инструментам. В этих условиях инвесторы все чаще рассматривают серебро не только как промышленный металл, но и как средство сохранения капитала наряду с золотом.

По оценкам участников рынка, дальнейшая динамика цен будет зависеть от глобальной макроэкономической ситуации, политики центральных банков и баланса спроса и предложения на рынке драгоценных металлов.