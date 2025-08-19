Казахстан продолжает увеличивать добычу соли, но вместе с этим цены на этот важный продукт растут, заставляя покупателей обратить внимание на этот тренд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

В первом полугодии 2025 года республика увеличила добычу соли на 6,6%, достигнув 728,6 тыс. тонн. Ведущими регионами стали Кызылординская, Карагандинская и Атырауская области, а значительный объем был также добыт в Павлодарской области.

В то время как местные предприятия обеспечивают почти 100% потребности внутреннего рынка солью собственного производства, ситуация на рынке продолжает меняться. Цена на соль в Казахстане выросла на 23,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 82 тенге за килограмм. Однако цены варьируются в зависимости от региона: от 61 тенге за килограмм в Туркестане до 103 тенге в Алматы.

Основная причина — постоянный рост цен на соль, который наблюдается уже 13 месяцев подряд. В июле 2025 года цены выросли на 1%, а в мае и июне был зафиксирован более значительный рост — на 3,2% и 1,1% соответственно. Для сравнения, в 2023 году годовой рост цен был намного скромнее — лишь 3%, а в 2022 году соль подорожала на 15%.

Несмотря на рост цен на соль на внутреннем рынке, Казахстан продолжает активно экспортировать свой продукт, в первую очередь в Россию. В первой половине 2025 года из 316,7 тыс. тонн экспортированной соли 305,4 тыс. тонн было отправлено в Россию, что составляет большую часть всего объема.

Между тем в мире производство соли также растет. В 2024 году оно увеличилось на 3,7%, достигнув 280 млн тонн. В числе крупнейших производителей соли — Китай, США и Индия, но Казахстан также продолжает увеличивать свои объемы, занимая стабильные позиции на рынке.

Рост цен на соль в Казахстане и мире продолжает оставаться важным экономическим фактором, особенно для потребителей, поскольку соль используется не только в быту, но и в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.