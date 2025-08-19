Цены на соль в Казахстане продолжают расти
Что влияет на подорожание.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан продолжает увеличивать добычу соли, но вместе с этим цены на этот важный продукт растут, заставляя покупателей обратить внимание на этот тренд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.
В первом полугодии 2025 года республика увеличила добычу соли на 6,6%, достигнув 728,6 тыс. тонн. Ведущими регионами стали Кызылординская, Карагандинская и Атырауская области, а значительный объем был также добыт в Павлодарской области.
В то время как местные предприятия обеспечивают почти 100% потребности внутреннего рынка солью собственного производства, ситуация на рынке продолжает меняться. Цена на соль в Казахстане выросла на 23,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 82 тенге за килограмм. Однако цены варьируются в зависимости от региона: от 61 тенге за килограмм в Туркестане до 103 тенге в Алматы.
Основная причина — постоянный рост цен на соль, который наблюдается уже 13 месяцев подряд. В июле 2025 года цены выросли на 1%, а в мае и июне был зафиксирован более значительный рост — на 3,2% и 1,1% соответственно. Для сравнения, в 2023 году годовой рост цен был намного скромнее — лишь 3%, а в 2022 году соль подорожала на 15%.
Несмотря на рост цен на соль на внутреннем рынке, Казахстан продолжает активно экспортировать свой продукт, в первую очередь в Россию. В первой половине 2025 года из 316,7 тыс. тонн экспортированной соли 305,4 тыс. тонн было отправлено в Россию, что составляет большую часть всего объема.
Между тем в мире производство соли также растет. В 2024 году оно увеличилось на 3,7%, достигнув 280 млн тонн. В числе крупнейших производителей соли — Китай, США и Индия, но Казахстан также продолжает увеличивать свои объемы, занимая стабильные позиции на рынке.
Рост цен на соль в Казахстане и мире продолжает оставаться важным экономическим фактором, особенно для потребителей, поскольку соль используется не только в быту, но и в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане