Цены на социально значимые продукты снизили в Казахстане
Минторговли усиливает поддержку отечественных производителей.
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан повторно проводит республиканскую акцию "Береке Fest" в преддверии Нового года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.
Акция проходит с 23 по 31 декабря и охватывает все регионы страны. В ней принимают участие порядка 80 крупных торговых сетей, включая SMALL, Magnum, Fermag, Anvar, Toimart, Dina, "Норма", "Дана", а также ряд региональных ритейлеров.
Как сообщили в Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, инициатива направлена на стабилизацию цен на основные товары народного потребления, поддержку отечественных производителей и повышение доступности казахстанской продукции для населения. Ранее акция уже проводилась в сентябре–октябре текущего года.
Снижение цен в рамках "Береке Fest" стало возможным за счет сокращения торговых надбавок со стороны торговых сетей, а также выстраивания прямых поставок между фермерами и торговыми точками без участия посредников. В результате со скидками предлагаются как отечественные, так и импортные товары. Ассортимент акции включает социально значимые продовольственные товары.
В крупных торговых сетях в период проведения акции организованы специальные промо-зоны с продукцией казахстанских производителей. Основной акцент сделан на продвижение отечественных товаров и развитие устойчивой кооперации между торговыми сетями и местными поставщиками.
Отмечается, что все торговые точки, участвующие в акции, оформлены в едином стиле, что облегчает ориентирование покупателей и подчеркивает доступность продукции и ее местное происхождение. В министерстве подчеркнули, что проведение "Береке Fest" также способствует стимулированию внутреннего спроса и укреплению продовольственной безопасности страны.
