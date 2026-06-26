Цены на социальные продукты снизились в Казахстане

В республике за прошедшую неделю зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. По данным на 24 июня 2026 года, наибольшее удешевление пришлось на овощи, прежде всего на продукцию нового сезона.

Сильнее всего за неделю подешевели помидоры – минус 5,5 %. Также снизились цены на яйца первой категории и огурцы – по минус 1,3 %.

Небольшое снижение отмечено и по другим продуктам повседневного спроса: молоку, кефиру, творогу, сметане, черному чаю, рису, рыбе, яблокам и соли. В большинстве случаев удешевление составило от 0,1 до 0,2 процента.

Где продукты стали дешевле

Снижение цен на социально значимые товары зафиксировано сразу в нескольких городах страны. Лидером по недельной дефляции стал Конаев, где стоимость продуктовой корзины снизилась на 0,5 процента. Далее следуют Кокшетау, Павлодар, а также Шымкент, Атырау и Петропавловск.

В ряде городов – включая Костанай, Кызылорду, Семей, Тараз и Усть-Каменогорск цены остались без изменений.

По мнению специалистов, ключевую роль сыграло сезонное удешевление овощей, которое традиционно влияет на динамику продовольственных цен летом.

Сколько стоят основные продукты

Средняя цена на помидоры по стране составила 654 тенге за килограмм. Самые низкие цены зафиксированы в Шымкенте – 406 тенге.

Шлифованный рис в среднем стоит 532 тенге за килограмм, при этом наиболее доступные цены отмечены в Кызылорде и Алматы.

Картофель в среднем обходится в 280 тенге за килограмм, а минимальная цена зафиксирована в Таразе – 220 тенге.

Десяток яиц первой категории стоит в среднем 575 тенге, самые дешевые яйца – в Кокшетау и Актобе.

Говядина с костями в среднем стоит 3 777 тенге за килограмм, мясо кур – 1 725 тенге.

Отметим, что индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Мониторинг проводится во всех регионах страны, включая областные центры, города республиканского значения и столицу.