Министерство энергетики Казахстана опубликовало проект приказа о внесении изменений в предельные розничные и оптовые цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый вне товарных бирж и предназначенный для автогазозаправочных станций, передает BAQ.KZ.

Документ был опубликован 18 июля на портале "Открытые НПА" и вынесен на общественное обсуждение.

Согласно заявлению ведомства, с 1 августа планируется корректировка стоимости сжиженного газа.

"Необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа. Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну.

В этой связи, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов.

В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - отметили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что потребление сжиженного газа в стране стабильно растёт: с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году. По прогнозам, в 2025 году внутренний спрос достигнет 2,6 млн тонн, а потенциальный дефицит может составить от 30 до 40%.

"При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ. Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности. Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - сообщили в министерстве.

В Минэнерго подчёркивают, что принятие нового приказа не повлечёт за собой отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Проект постановления доступен для общественного обсуждения до 23 июля.